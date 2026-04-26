A Messina, si sono verificati sviluppi in ambito elettorale tra l’ingegner Sciacca e l’avvocato Scurria. Quest’ultimo ha accusato Sciacca di aver fornito supporto a un altro candidato nel 2018. Tuttavia, Sciacca ha respinto le accuse, affermando di agire in modo trasparente e di voler chiarire la propria posizione. La vicenda si inserisce nel contesto delle tensioni tra i candidati coinvolti nella campagna elettorale locale.

? Cosa sapere L'avvocato Scurria accusa l'ingegner Sciacca di aver aiutato De Luca nel 2018.. Il candidato di Rinascita Messina smentisce le dichiarazioni per difendere la propria trasparenza.. La domenica elettorale a Messina si è accesa di polemiche dopo che l’avvocato Scurria ha sostenuto che nel 2018 l’ingegnere Sciacca avrebbe fornito supporto a De Luca per la raccolta delle firme, scatenando una risposta immediata del candidato di Rinascita Messina. Il clima si è scaldato improvvisamente tra le strade della città quando il legale del centrodestra ha affermato, durante un intervento video, che Sciacca avrebbe collaborato con De Luca per le firme necessarie alla presentazione delle liste nel 2018, dichiarandosi poi disponibile ad aiutare Basile nella medesima attività.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina, scontro elettorale: Sciacca smentisce le accuse di Scurria

Notizie correlate

Messina, Sciacca lancia la sfida: nasce la terza via elettoraleIl movimento Rinascita Messina ha dato il via ufficiale alla propria operazione elettorale in città con l’apertura del comitato di Sciacca, candidato...

Elezioni e centrodestra, Sciacca abbandona ScurriaLa Campagna Elettorale a Messina: Rinascita Messina Si Presenta Autonoma e Rompe gli Schieramenti Messina è al centro di una svolta nella campagna...

Tutti gli aggiornamenti

Elezioni Comunali Messina, inaugurato il comitato elettorale di Gaetano SciaccaSi è svolta oggi, l’inaugurazione del comitato elettorale di Gaetano Sciacca, candidato sindaco sostenuto dal movimento Rinascita Messina. Un momento significativo della campagna elettorale, che seg ... strettoweb.com

EleMe 2026, Gaetano Sciacca presenta la sua lista e annuncia un assessorato alla Pace e per GazaMESSINA. È stato inaugurato ieri il comitato elettorale del candidato sindaco di Rinascita Messina, Gaetano Sciacca. Dopo il taglio del nastro della sede in via Giordano Bruno, l’ex ingegnere capo del ... letteraemme.it