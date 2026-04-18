Messina Sciacca lancia la sfida | nasce la terza via elettorale

A Messina, il movimento Rinascita Messina ha aperto ufficialmente il suo comitato di campagna elettorale in vista delle prossime amministrative. L’evento si è svolto oggi in via Giordano Bruno 107, dove il candidato sindaco Sciacca ha presentato l’iniziativa e annunciato l’avvio delle attività politiche. Questa mossa segna l’inizio di una nuova proposta politica nel panorama locale.

Il movimento Rinascita Messina ha dato il via ufficiale alla propria operazione elettorale in città con l’apertura del comitato di Sciacca, candidato sindaco, avvenuta oggi in via Giordano Bruno 107. La nuova base operativa si trova nel cuore del centro cittadino, proprio all’incrocio con via Nino Bixio e a breve distanza dal viale San Martino, una collocazione scelta per garantire la massima accessibilità e visibilità ai cittadini durante la campagna. La strategia di Sciacca tra territorio e alternativa politica. L’inaugurazione della sede ha la partecipazione di candidati, simpatizzanti e sostenitori, riuniti per ascoltare le linee guida del programma presentato dal movimento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messina, Sciacca lancia la sfida: nasce la terza via elettorale Notizie correlate Messina, sfida al sistema: il ventenne Carabellò lancia la sfidaL’atmosfera in via del Carmine 3, a Messina, è stata carica di una tensione propositiva che ha coinvolto una platea prevalentemente giovanile durante... Costantini lancia la sua sfida a Pescara: infrastrutture, ambiente e partecipazione al centro del programma elettoraleIl candidato sindaco di Pescara, Marco Costantini, ha ufficialmente aperto la sua campagna elettorale presentando un programma che punta a ridefinire... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sciacca: Noi l’unica vera alternativa civica. Oggi l’inaugurazione del Comitato elettorale; Le elezioni a Messina e il fattore p: dal Piano di riequilibrio al ponte sullo Stretto; Messina, 17enne si lancia dal sesto piano: aperta inchiesta per istigazione al suicidio. Ecco la lista di Rinascita Messina per Sciacca sindaco, Federico Martino assessore per GazaStasera inaugurata la sede del comitato elettorale e ufficializzati i 32 candidati. Aderisce il Partito comunista italiano. E nella Giunta ... tempostretto.it Elezioni Comunali Messina, inaugurato il comitato elettorale di Gaetano SciaccaSi è svolta oggi, l’inaugurazione del comitato elettorale di Gaetano Sciacca, candidato sindaco sostenuto dal movimento Rinascita Messina. Un momento significativo della campagna elettorale, che seg ... strettoweb.com PAPAVERI E PAPERE. Manlio Messina agita i Fratelli, chi galleggia in Forza Italia x.com RTP Messina. . A Messina specialisti e medici a confronto sul ruolo sempre più centrale della Radiologia interventistica e annesse tecniche mini-invasive nei percorsi di cura. Se n’è discusso nel convegno promosso dall’Azienda ospedaliera Papardo alla chie - facebook.com facebook