Elezioni e centrodestra Sciacca abbandona Scurria

Sciacca ha deciso di lasciare il gruppo di Scurria, mettendo fine alla sua collaborazione politica. La causa è legata alle divergenze sulla strategia da adottare per le prossime elezioni comunali. La sua scelta arriva mentre il centrodestra a Messina si prepara a presentare candidati diversi, creando un clima di incertezza tra gli alleati storici. Nel frattempo, la lista Rinascita Messina si presenta senza alleanze ufficiali, puntando a un’affermazione autonoma alle urne. La situazione politica locale si fa sempre più complessa e imprevedibile.

La Campagna Elettorale a Messina: Rinascita Messina Si Presenta Autonoma e Rompe gli Schieramenti. Messina è al centro di una svolta nella campagna elettorale comunale. Il movimento civico Rinascita Messina ha deciso di correre da solo, abbandonando l’idea di un sostegno all’avvocato Marcello Scurria. Questa scelta, formalizzata ieri sera, introduce una nuova variabile nella competizione per la guida della città e apre a uno scenario potenzialmente più frammentato. Una Collaborazione Interrotta: Le Ragioni della Scelta di Sciacca. La decisione di Rinascita Messina giunge dopo un periodo di collaborazione con Scurria, entrambi accomunati da una critica all’amministrazione uscente guidata dal sindaco Basile.🔗 Leggi su Ameve.eu

