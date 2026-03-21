Marc Marquez vince la gara Sprint nel Gp in Brasile | gran duello con Di Giannantonio che chiude secondo

Marc Marquez si aggiudica la vittoria nella gara Sprint del Gran Premio del Brasile di MotoGP, battendo Di Giannantonio che termina al secondo posto. I due piloti si sono sfidati intensamente durante tutta la corsa, offrendo un confronto serrato e spettacolare. La competizione si è conclusa con Marquez che ha tagliato il traguardo davanti, mentre Di Giannantonio ha chiuso secondo.