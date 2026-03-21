Marc Marquez vince la gara Sprint nel Gp in Brasile | gran duello con Di Giannantonio che chiude secondo
Marc Marquez si aggiudica la vittoria nella gara Sprint del Gran Premio del Brasile di MotoGP, battendo Di Giannantonio che termina al secondo posto. I due piloti si sono sfidati intensamente durante tutta la corsa, offrendo un confronto serrato e spettacolare. La competizione si è conclusa con Marquez che ha tagliato il traguardo davanti, mentre Di Giannantonio ha chiuso secondo.
Marc Marquez vince la Gara Sprint nel GP del Brasile di MotoGP. Alle sue spalle si piazza Di Giannantonio al termine di un duello pazzesco con lo spagnolo. Martin chiude terzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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