Mensik trionfa a Madrid | la rinascita dopo l’operazione e il virus

Jakub Mensik ha vinto il suo match a Madrid contro Martin Damm con il punteggio di 6-3, 6-4. Dopo un mese di inattività, il tennista ceco ha affrontato un intervento chirurgico e un'infezione da virus, ma è riuscito a tornare in campo e ottenere la vittoria. La partita si è svolta sulla terra battuta della capitale spagnola, segnando il suo ritorno ufficiale nel circuito.

?? Cosa sapere Jakub Mensik batte Martin Damm 6-3 6-4 a Madrid dopo un mese di inattività. Il tennista ceco supera le complicazioni di un intervento chirurgico e di un virus. A Madrid, Jakub Mensik ha superato Martin Damm con il punteggio di 6-3 6-4, segnando un ritorno agonistico dopo oltre un mese di assenza dai campi ufficiali a causa di complicazioni fisiche. Il giovane tennista ceco, che aveva conquistato il titolo a Miami prima di dover interrompere la propria stagione sportiva, ha affronta .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mensik trionfa a Madrid: la rinascita dopo l’operazione e il virus Notizie correlate Marta Kostyuk trionfa a Rouen: è la rinascita dopo l’infortunioMarta Kostyuk ha conquistato il torneo Open Capfinances Rouen Métropole battendo in finale la connazionale Veronika Podrez, segnando il primo trofeo... Sinner, Doha: Stop a sorpresa! Mensik trionfa in 3 set, 7-6 il primo.Sinner Frena in Qatar: Mensik Stordisce il Tennista Italiano nei Quarti di Finale di Doha Il cammino di Jannik Sinner nel torneo ATP di Doha si è... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Masters 1000 Madrid 2026: Sinner torna al lavoro con Mensik; Tennis: allenamento con Mensik per Sinner all'Atp di Madrid; Atp/Wta Madrid - Un brillante Stefanos Tsitsipas batte anche Bublik. Vince Sabalenka. Sinner non lascia nulla al caso: allenamento intenso ricordando l’ultimo ko. Bonzi il primo ostacolo a MadridNuova sessione di allenamento per Sinner, che ha voluto sfidare l'ultimo giocatore in grado di batterlo per prepararsi al meglio per Madrid, dove all'esordio affronterà Bonzi ... sport.virgilio.it Sinner, allenamento ad alta intensità con Mensik all'Atp Madrid. VIDEOJannik Sinner si è allenato sulla Pista 10 in vista del debutto al Masters di Madrid, previsto per venerdì contro uno tra Bonzi e Droguet. Lavoro intenso per l'azzurro, che ha diviso il campo con il c ... sport.sky.it Il 19 febbraio 2026, appena 53 giorni fa, Jannik Sinner perdeva contro Mensik nei quarti di finale dell'ATP 500 di Doha. Si è parlato di crisi, di un giocatore diventato prevedibile per gli avversari, e di nuovi tennisti che avrebbero cambiato le gerarchie di questo - facebook.com facebook