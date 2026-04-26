Mensik trionfa a Madrid | la rinascita dopo l’operazione e il virus

Da ameve.eu 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jakub Mensik ha vinto il suo match a Madrid contro Martin Damm con il punteggio di 6-3, 6-4. Dopo un mese di inattività, il tennista ceco ha affrontato un intervento chirurgico e un'infezione da virus, ma è riuscito a tornare in campo e ottenere la vittoria. La partita si è svolta sulla terra battuta della capitale spagnola, segnando il suo ritorno ufficiale nel circuito.

?? Cosa sapere Jakub Mensik batte Martin Damm 6-3 6-4 a Madrid dopo un mese di inattività. Il tennista ceco supera le complicazioni di un intervento chirurgico e di un virus. A Madrid, Jakub Mensik ha superato Martin Damm con il punteggio di 6-3 6-4, segnando un ritorno agonistico dopo oltre un mese di assenza dai campi ufficiali a causa di complicazioni fisiche. Il giovane tennista ceco, che aveva conquistato il titolo a Miami prima di dover interrompere la propria stagione sportiva, ha affronta .🔗 Leggi su Ameve.eu

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