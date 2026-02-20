Sinner Doha | Stop a sorpresa! Mensik trionfa in 3 set 7-6 il primo

Jannik Sinner ha subito una sconfitta inattesa a Doha, dove il suo percorso nel torneo si è fermato nei quarti di finale. La causa è stata la vittoria del giovane ceco Jakub Mensik, che ha vinto in tre set, dopo aver vinto il primo al tie-break 7-6. Mensik ha mostrato grande solidità, sorprendendo il tennista italiano con colpi precisi e un gioco aggressivo. La partita si è conclusa con una vittoria inaspettata per il 20enne ceco, che prosegue così il suo cammino nel torneo.

Sinner Frena in Qatar: Mensik Stordisce il Tennista Italiano nei Quarti di Finale di Doha. Il cammino di Jannik Sinner nel torneo ATP di Doha si è interrotto giovedì 19 febbraio 2026, con una sconfitta a sorpresa contro il giovane ceco Jakub Mensik. L'incontro, valido per i quarti di finale del Qatar ExxonMobil Open, si è concluso con il punteggio di 7-6(3) 2-6 6-3, interrompendo la striscia positiva del tennista italiano e proiettando Mensik verso le fasi finali della competizione. La partita, durata oltre due ore, ha un Mensik particolarmente efficace nei momenti cruciali. Un Match Equilibrato, Deciso al Tie-Break.