Mensa scolastica i genitori testano le portate

Da ilrestodelcarlino.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Casalfiumanese è partito il ciclo di incontri dedicati alla mensa scolastica, con la partecipazione di molti bambini e genitori. Durante gli appuntamenti, le famiglie hanno avuto l’opportunità di assaggiare le portate e di esprimere le proprie opinioni. La discussione si è svolta in modo aperto, coinvolgendo attivamente tutti i presenti. La serie di incontri proseguirà nei prossimi giorni sul territorio comunale.

È iniziato sotto il segno dei consensi e della grande partecipazione di bambini e genitori il trittico di appuntamenti sul territorio di Casalfiumanese dell’iniziativa ‘ Mensa scolastica, proviamola insieme’. Dopo la prima tappa alla scuola dell’infanzia statale e primaria Collodi del capoluogo, con gli iscritti che hanno preparato il minestrone di verdure grazie al laboratorio ‘Minestrone a quattro mani’, domani sarà la volta della sosta al ‘Polo 0-6’ della frazione di San Martino in Pedriolo. Chiusura il 5 maggio, invece, nel plesso didattico di Sassoleone. L’obiettivo è quello di far testare ai genitori degli alunni il servizio di mensa così da migliorare la percezione di un percorso articolato che va dalla produzione dei pasti al loro sporzionamento.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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