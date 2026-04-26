Durante un incontro, un rappresentante ha affermato che nelle democrazie non ci può essere spazio per l'odio politico, sottolineando la volontà di contrastare il fanatismo che minaccia il dibattito libero e l'informazione. Ha aggiunto che è fondamentale difendere la civiltà del confronto per proteggere i valori fondamentali delle nazioni, mettendo in guardia contro ogni forma di intolleranza.

"Non permetteremo al fanatismo di avvelenare i luoghi del libero dibattito e dell'informazione. La difesa della civiltà del confronto deve restare l'argine invalicabile contro ogni deriva intollerante, a tutela dei valori che fondano le nostre Nazioni". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha commentato su X il tentativo di attentato al presidente Usa Donald Trump. Immagini che sono tornate a fare il giro del mondo dopo il fallito attentato di Butler in cui il presidente americano rimase ferito. "Desidero esprimere la mia piena solidarietà e più sincera vicinanza al Presidente Trump, alla First Lady Melania, al Vice Presidente Vance e a tutti i presenti per quanto accaduto alla cena dei Corrispondenti della Casa Bianca di ieri sera", scrive sui social Meloni.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Meloni con Trump: "Nelle nostre democrazie no spazio per l'odio politico"

Meloni: Parole Trump su Papa Leader religiosi non devono fare ciò che dicono i leader politici

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