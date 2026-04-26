Dopo le tensioni recenti tra l’Anpi e il presidente della comunità ebraica di Milano, l’associazione ha risposto alle accuse rivolte nei suoi confronti. L’Anpi ha definito le affermazioni come “farneticanti e strumentali” e ha annunciato che si rivolgerà alle vie legali. Lo scambio di dichiarazioni si è svolto a pochi giorni da un episodio che ha acceso il dibattito pubblico sulla questione.

Il giorno dopo le tensioni, arriva lo scambio di accuse con l’Anpi che replica e annuncia il ricorso alle vie legali. Lo scontro politico e istituzionale esploso dopo il corteo del 25 aprile a Milano prosegue con una dura replica dell’ Anpi alle accuse del presidente della comunità ebraica cittadina Walker Meghnagi. Al centro della polemica, quanto accaduto durante la manifestazione, quando la partecipazione della Brigata ebraica è stata bloccata per circa due ore tra contestazioni e tensioni lungo il percorso. Meghnagi ha accusato l’Anpi di essere “dietro tutto questo”, sostenendo che l’associazione avrebbe “organizzato tutto perché sin dall’inizio aveva detto no agli ebrei al corteo”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Anpi risponde al presidente della comunità ebraica di Milano Meghnagi: “Accuse farneticanti e strumentali, ci vedremo in tribunale”

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