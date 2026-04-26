È scontro tra la comunità ebraica e l’Anpi Meghnagi | Colpo di stato Pagliarulo | Ci vediamo in tribunale

Una tensione tra la comunità ebraica e l’Associazione partigiani si è sviluppata in seguito a un evento pubblico. La comunità ebraica ha accusato l’Anpi di aver pianificato l’intera iniziativa, sostenendo che fin dall’inizio aveva escluso la partecipazione degli ebrei. In risposta, i rappresentanti dell’associazione hanno affermato che si rivolgeranno alle autorità giudiziarie per chiarire la vicenda.

L’accusa è pesante: « L’Anpi ha organizzato tutto questo perchè sin dall’inizio aveva detto ‘no agli ebrei al corteo’». Così il presidente della comunità ebraica di Milano, Walker Meghnagi, il giorno dopo, commenta quello che è succeso ieri a Milano durante la manifestazione per il 25 aprile. «Siamo stati espulsi, cacciati dal corteo, in un modo assurdo, vergognoso. Siamo italiani di religione ebraica e siamo andati a onorare i caduti che hanno liberato l’Italia», ha spiegato Meghnagi, arrivando a definire i fatti di ieri un «colpo di stato». La replica dell’Anpi. Dall’altra parte, anche l’Anpi ha commentato, attraverso il suo presidente nazionale Gianfranco Pagliarulo che ha definito «farneticanti» le dichiarazioni del presidente della comunità ebraica di Milano Meghnagi.🔗 Leggi su Open.online

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