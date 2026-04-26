Meeting del 25 aprile | Benati vince i 400 a Modena Pernici apre gli 800 a Udine

Il 25 aprile si sono svolti due meeting di atletica leggera, uno a Modena e uno a Udine. A Modena, il atleta romano delle Fiamme Azzurre ha corso i 400 metri in 46.09 secondi, miglior risultato degli ultimi tre anni. A Udine, invece, Pernici ha aperto la stagione degli 800 metri. Entrambi gli eventi hanno visto la partecipazione di atleti italiani, con risultati che hanno attirato l’attenzione degli appassionati.

Il romano delle Fiamme Azzurre corre in 46.09 il suo miglior risultato degli ultimi tre anni, a una settimana dalle World Relays di Gaborone. Migliaia di atleti in pista in tutta Italia per i tradizionali appuntamenti della Liberazione Migliaia di atleti sulle piste italiane per i tradizionali meeting del 25 aprile. Il piatto forte è a Modena, dove nel 47° Trofeo Liberazione il protagonista è Lorenzo Benati: il romano delle Fiamme Azzurre vince i 400 metri in 46.09, il suo miglior crono delle ultime tre stagioni. Un segnale di forma importante in vista delle World Relays di Gaborone, in programma tra una settimana, dove farà parte del gruppo della staffetta 4×400 mista.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Lorenzo Benati cresce verso le World Relays, Francesco Pernici apre con un 800 concretoRicca giornata in giro per l’Italia con i tradizionali Meeting del 25 aprile, tra cui spicca la 47ma edizione del Trofeo Liberazione a Modena. Tra memoria, valori democratici e momenti di festa, Udine celebra il suo 25 aprile: tutti gli eventiUdine celebrerà l’81° anniversario della Liberazione dal nazifascismo in un percorso che unisce memoria storica e impegno attivo per la promozione... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Insegnanti di religione: a Roma il 3° Meeting nazionale; Meeting a Modena 25 e 26 aprile e altre gare nel fine settimana; 25 aprile: l’Uisp celebra la Liberazione dentro e fuori dal campo; Uisp Atletica Siena: il 25 Aprile torna il Meeting della Liberazione. Meeting del 25 aprile: Benati vince i 400 a Modena, Pernici apre gli 800 a UdineIl romano delle Fiamme Azzurre corre in 46.09 il suo miglior risultato degli ultimi tre anni, a una settimana dalle World Relays di Gaborone. Migliaia di atleti ... sportface.it Conegliano, oltre 900 atleti allo Junior Meeting: brillano Menegale e Del PioluogoAl Soldan una giornata da oltre 900 atleti: successi per Giulia Menegale nei 1500 e Antony Del Pioluogo nel peso allievi. nordest24.it Benati, Pernici e Barontini si prendono la copertina dei tanti meeting della Liberazione - facebook.com facebook A PYRGOS IL SECONDO PROJECT MEETING DEL PROGETTO DACC “EMPOWERING DIGITAL TRANSFORMATION FOR UNESCO SITES THROUGH CROSS-BORDER COOPERATION IN THE PROGRAMME AREA” x.com