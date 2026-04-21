Tra memoria valori democratici e momenti di festa Udine celebra il suo 25 aprile | tutti gli eventi

Ad Udine, l’81° anniversario della Liberazione sarà ricordato attraverso una serie di eventi che coinvolgono la comunità locale. La giornata si focalizza sulla commemorazione della fine del nazifascismo e sulla riflessione sui principi democratici e civili. La celebrazione prevede momenti di memoria storica e iniziative pubbliche, con l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo delle vicende che hanno segnato quel periodo e rafforzare il senso di appartenenza alla Repubblica.

Udine celebrerà l’81° anniversario della Liberazione dal nazifascismo in un percorso che unisce memoria storica e impegno attivo per la promozione dei valori democratici e civili su cui poggia la nostra Repubblica. Il fitto calendario di eventi, che il Comitato Provinciale Anpi (Associazione.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Festa della Liberazione, tutti gli eventi in programma per il 25 Aprile e non soloANCONA – È stato definito e approvato oggi, giovedì 16 aprile, dalla Giunta comunale, il calendario delle manifestazioni per la celebrazione del 25... Festa della Liberazione, Genova celebra il 25 Aprile tra memoria, arte e cultura: il programmaIn occasione dell’81° Anniversario della Liberazione, Genova celebrerà il 25 Aprile con il tradizionale programma di cerimonie istituzionali che,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Giorno della Memoria, gli eventi di UdineUna ventina di eventi, nel programma organizzato a Udine dal Comune per il Giorno della Memoria, che ricorda lo sterminio e la persecuzione nazista degli ebrei durante la seconda guerra mondiale, e ... rainews.it Udine ricorda i 23 partigiani fucilatiCerimonia commemorativa a Udine in ricordo dei 23 partigiani osovani e garibaldini, fucilati dai fascisti di Salò. In un primo momento è stata deposta una corona d’alloro al cippo di via Galilei, ... rainews.it