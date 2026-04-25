Lorenzo Benati cresce verso le World Relays Francesco Pernici apre con un 800 concreto

In questa giornata di aprile, gli eventi sportivi si sono moltiplicati in diverse città italiane, con il Trofeo Liberazione a Modena che ha attirato l’attenzione. Tra i protagonisti, Lorenzo Benati si sta preparando per le prossime World Relays, mentre Francesco Pernici ha aperto la mattinata con un 800 metri. Le competizioni si sono svolte in un clima di attesa e concentrazione, con atleti pronti a confrontarsi sui rispettivi percorsi.

Ricca giornata in giro per l’Italia con i tradizionali Meeting del 25 aprile, tra cui spicca la 47ma edizione del Trofeo Liberazione a Modena. In terra emiliana si è distinto Lorenzo Benati, che ha vinto i 400 metri con il tempo di 46.09: si tratta del miglior risultato delle ultime tre stagioni per il romano, che ora si proietterà verso le World Relays (i ribattezzati Mondiali di staffette), in programma a Gaborone (Botswana) nel weekend del 2-3 maggio. L’azzurro farà parte della 4×400 mista (la 4×400 maschile non si è qualificata per la trasferta in terra africana) dopo essersi lasciato alle spalle l’emergente Vanni Picco Akwannor (46.53) e Pietro Pivotto (46.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Benati cresce verso le World Relays, Francesco Pernici apre con un 800 concreto Notizie correlate Italia 4×400 a Catania per il pass alle World Relays: Akwannor, Aceti, Sibilio e Benati in pistaLa staffetta azzurra cerca la qualificazione per Gaborone (Botswana) venerdì pomeriggio al campo scuola di Picanello. Chituru Ali torna in gara: due assaggi in Africa verso le World Relays. C’è anche Omanyala ad Addis AbebaChituru Ali ha programmato un paio di gare in Africa nelle prossime settimane, in modo da farsi trovare pronto alle World Relays, i ribattezzati...