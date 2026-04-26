Medicina territoriale | la Fimmg alza il muro contro la riforma

La Fimmg Abruzzo ha annunciato la richiesta di sospendere la riforma della medicina territoriale approvata dal governo. Secondo i rappresentanti della federazione, la modifica delle norme in vigore coinvolge direttamente i medici di base e le strutture sanitarie locali. La decisione arriva in seguito a una serie di proteste e discussioni tra i professionisti del settore, che chiedono chiarimenti e modifiche al provvedimento.

? Cosa sapere La Fimmg Abruzzo chiede al governo la sospensione della riforma della medicina territoriale.. Il mancato rinnovo dell'Accordo integrativo regionale minaccia l'assistenza nelle aree interne.. Mauro Petrucci, segretario regionale della Fimmg Abruzzo, ha espresso un netto dissenso contro la riforma della medicina territoriale avanzata dal governo, denunciando come l’attuale direzione possa compromettere la tenuta del sistema sanitario e il rapporto di fiducia tra medici e pazienti. La tensione tra la federazione dei medici di medicina generale e le istituzioni centrali si inserisce in un momento di forte instabilità per l’assistenza sanitaria in Abruzzo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Medicina territoriale: la Fimmg alza il muro contro la riforma Notizie correlate Fimmg Abruzzo contro il governo: "Sulla medicina territoriale una riforma senza controllo, a rischio l'assistenza"Chiaro “no” alla riforma della medicina territoriale cui sta lavorando il governo da parte della Fimmg Abruzzo che nel ricordare lo stallo nella... Medicina territoriale, Fimmg Abruzzo boccia la riforma del Governo: “Rischio di indebolire il sistema e il rapporto con i cittadini”La FIMMG Abruzzo esprime una netta contrarietà alla proposta di riforma della medicina territoriale avanzata dal Governo, che introduce il cosiddetto... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Riforma medicina generale. Biancalani (Fimmg Toscana): Dal ministro un tradimento che mortifica il lavoro fatto sui territori; Riforma medicina territoriale. FIMMG: decisione unilaterale in stile trumpiano; Medici di famiglia contrari alla riforma della medicina territoriale: A rischio l'equilibrio dell'assistenza; Sanità, Fimmg Abruzzo contraria alla riforma della medicina territoriale. Medicina territoriale, Fimmg Abruzzo boccia la riforma del Governo: Rischio di indebolire il sistema e il rapporto con i cittadiniLa FIMMG Abruzzo esprime una netta contrarietà alla proposta di riforma della medicina territoriale avanzata dal Governo, che introduce il cosiddetto doppio ... laprimapagina.it Fimmg Abruzzo contro il governo: Sulla medicina territoriale una riforma senza controllo, a rischio l'assistenzaNel contesto della rottura delle trattative sull’Accordo Integrativo Regionale (Air), con la categoria già in stato di agitazione, cresce la preoccupazione per il clima di mancato dialogo. Nel mirino ... ilpescara.it Sanità territoriale, Fimmg Abruzzo contro la riforma: “rischi per il sistema” La Fimmg Abruzzo esprime contrarietà alla riforma della medicina territoriale proposta dal Governo, che introduce il “doppio canale” e la dipendenza pubblica selettiva per i medici di f - facebook.com facebook Caterina Conforti (Pd): “Continua il confronto sulla nuova medicina territoriale e sulle Case della Comunità” x.com