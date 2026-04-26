Medici e pediatri in pensione | i nomi dei dottori che cessano l' attività e come sceglierne un altro

Nella provincia, diversi medici e pediatri in pensione hanno cessato l’attività convenzionata con l’Asl Lanciano Vasto Chieti. I loro nomi sono stati comunicati dall’azienda sanitaria e riguardano principalmente i comuni di Roccamontepiano, Lanciano, Francavilla al Mare e Ripa Teatina. La notizia riguarda sia professionisti in pensione sia medici che hanno interrotto il loro servizio nel territorio. La comunicazione si inserisce in un quadro di cambiamenti nel settore sanitario locale.

Pensionamenti e cessazione dell'attività convenzionata con la Asl Lanciano Vasto Chieti di diversi medici e pediatri nel territorio provinciale, in particolare nei comuni di Roccamontepiano, Lanciano, Francavilla al Mare e Ripa Teatina, come comunica l'azienda sanitaria. In particolare, da lunedì.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Medici pensionati, i nomi dei vincitori del bando dell'Asp reggina che torneranno in corsiaSono 16 i medici pensionati che l'azienda sanitaria di Reggio Calabria ha selezionato perché rientrino in servizio per garantire la continuità dei... Medici pediatri, rinnovato il contratto 2022-2024ROMA (ITALPRESS) – C’è l’intesa in Conferenza Stato-Regioni sul rinnovo dell’Accordo collettivo nazionale 2022-2024 per la disciplina dei rapporti... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: APP (Anticipo della Prestazione Previdenziale) per la Medicina Generale e per la Pediatria di Libera Scelta; Ricambio generazionale Medicina generale: domande entro il 30 aprile - Autonome Provinz Bozen; Elenco dei Medici caduti nel corso dell’epidemia di Covid-19; Medici di base e pediatri. Disponibili 72 incarichi: Ma non è fuga dal ruolo. Medici di base e pediatri in Basilicata, i posti restano ancora vuotiMedici e pediatri cercasi. La Basilicata continua a fare i conti con la carenza del personale medico e sanitario. Una condizione difficile che pesa sempre di più sui cittadini, in particolare quelli ... lagazzettadelmezzogiorno.it Sanità, l’allarme dalla Puglia: «La riforma è un disastro dei medici di base»La bozza di decreto-legge che ridisegna la medicina generale sui territori ha scatenato le ire dei camici di tutta Italia. De Maria (segretario regionale Fimmg): «Decaro fermi questo scempio» ... lagazzettadelmezzogiorno.it Buona domenica da medici, infermieri e OSS della Unità Operativa Complessa di Medicina Generale dell'Ospedale Orlandi di Bussolengo! #Ulss9Scaligera - facebook.com facebook Sanità, l’allarme dalla Puglia: «La riforma è un disastro dei medici di base» x.com