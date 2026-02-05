Medici pensionati i nomi dei vincitori del bando dell' Asp reggina che torneranno in corsia

Sono 16 medici pensionati dell’Asp di Reggio Calabria che torneranno in corsia. L’azienda sanitaria ha scelto loro per coprire le mancanze di personale negli ospedali della zona. Nei prossimi giorni, questi medici riprenderanno il lavoro, pronti a garantire la continuità dei servizi sanitari. La decisione mira a risolvere le criticità di organico e a scongiurare eventuali disagi per i pazienti.

Sono 16 i medici pensionati che l'azienda sanitaria di Reggio Calabria ha selezionato perché rientrino in servizio per garantire la continuità dei servizi sanitari negli ospedali del territorio, colmando le carenze di organico.L'Asp è stata solerte nell'applicare quanto previsto dalla legge.

