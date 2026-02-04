Medici di famiglia i punti dell’accordo con la Regione | cosa cambia per i pazienti
I medici di famiglia hanno firmato un accordo con la Regione che cambierà qualcosa per i pazienti. Da ora in poi, l’assistenza continuerà senza interruzioni dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20. I medici manterranno gli orari abituali nei loro ambulatori e nelle Case della comunità, dove saranno presenti anche le guardie mediche.
Bologna, 4 febbraio 2026 – Continuità nell’assistenza ai pazienti che, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20, sarà garantita dai medici di medicina generale nei loro ambulatori e nelle Case della comunità dove saranno presenti le guardie mediche. Ma anche ecografi, elettrocardiografi, l’avvio della telemedicina e maggiori incentivi per il personale di segreteria e infermieristico. I punti dell’accordo. Sono alcuni dei punti considerati essenziali contenuto nell’accordo integrativo regionale dei medici di famiglia avvenuto nella tarda serata di lunedì tra la Fimmg, la Federazione italiana medici di medicina generale (il sindacato di categoria maggioritario) e la Regione Emilia-Romagna e interesserà 600 medici nel territorio bolognese e 2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su Medici di famiglia Regionale
Medici di famiglia, accordo con la Regione Emilia-Romagna a un passo dalla firma
L’intesa tra i medici di famiglia e la Regione Emilia-Romagna è ormai vicina.
Certificato medico a distanza con la televisita e ricette valide 12 mesi: cosa cambia per medici di famiglia e lavoratori dal 18 dicembre
Dal 18 dicembre, le nuove disposizioni semplificano l'emissione di certificati medici e ricette tramite telemedicina, rendendoli validi fino a 12 mesi.
Ultime notizie su Medici di famiglia Regionale
Argomenti discussi: MIA, l’intelligenza artificiale per il medico di famiglia; Elenco dei Medici caduti nel corso dell’epidemia di Covid-19; Carenza medici di famiglia, altro passo avanti sul ritorno dei pensionati; Medici di famiglia, i punti dell’accordo con la Regione: cosa cambia per i pazienti.
Mia, l’intelligenza artificiale che può aiutare i medici di famigliaLa sperimentazione inizia in questi giorni, anche a Brescia: l’obiettivo è alleggerire il carico burocratico che pesa sulla professione e rafforzarne l’efficacia clinica. Ecco come funziona ... giornaledibrescia.it
Riforma dei medici di famiglia: cosa cambia per i pazienti?Scopri i dettagli della riforma dei medici di famiglia e come influisce su pazienti e medici nel nuovo Accordo collettivo nazionale. ok-salute.it
I problemi informatici ostacolano il lavoro dei medici di famiglia x.com
VENETO: i futuri medici di famiglia sapranno usare l'ecografo. Soddisfazione dell'assessore regionale - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.