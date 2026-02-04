I medici di famiglia hanno firmato un accordo con la Regione che cambierà qualcosa per i pazienti. Da ora in poi, l’assistenza continuerà senza interruzioni dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20. I medici manterranno gli orari abituali nei loro ambulatori e nelle Case della comunità, dove saranno presenti anche le guardie mediche.

Bologna, 4 febbraio 2026 – Continuità nell'assistenza ai pazienti che, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20, sarà garantita dai medici di medicina generale nei loro ambulatori e nelle Case della comunità dove saranno presenti le guardie mediche. Ma anche ecografi, elettrocardiografi, l'avvio della telemedicina e maggiori incentivi per il personale di segreteria e infermieristico. I punti dell'accordo. Sono alcuni dei punti considerati essenziali contenuto nell'accordo integrativo regionale dei medici di famiglia avvenuto nella tarda serata di lunedì tra la Fimmg, la Federazione italiana medici di medicina generale (il sindacato di categoria maggioritario) e la Regione Emilia-Romagna e interesserà 600 medici nel territorio bolognese e 2.

© Ilrestodelcarlino.it - Medici di famiglia, i punti dell’accordo con la Regione: cosa cambia per i pazienti

Approfondimenti su Medici di famiglia Regionale

L’intesa tra i medici di famiglia e la Regione Emilia-Romagna è ormai vicina.

Dal 18 dicembre, le nuove disposizioni semplificano l'emissione di certificati medici e ricette tramite telemedicina, rendendoli validi fino a 12 mesi.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Medici di famiglia Regionale

Argomenti discussi: MIA, l’intelligenza artificiale per il medico di famiglia; Elenco dei Medici caduti nel corso dell’epidemia di Covid-19; Carenza medici di famiglia, altro passo avanti sul ritorno dei pensionati; Medici di famiglia, i punti dell’accordo con la Regione: cosa cambia per i pazienti.

