In un passaggio tra le pagine di un romanzo, un autore riflette sulla delicatezza e forza di una bambina, simbolo di speranza in un mondo di adulti in difficoltà. Le sue parole sottolineano come l’amore, considerato divino, possa essere al tempo stesso capace di ferire quando entra nel cuore umano. La narrazione si concentra sulle immagini di Lina e un sasso, elementi che rappresentano la forza e la fragilità presenti nel racconto.

"L’amore è una cosa divina, se entra in un cuore umano lo spezza". La potenza di Lina e il sasso (La nave di Teseo), "un libro sulla grazia", è racchiusa qua. Mauro Covacich (Trieste, 61 anni) è tornato adesso con questo romanzo proposto da Edoardo Nesi nella dozzina del Premio Strega. "Io, un eterno secondo", ironizza sui precedenti piazzamenti al Campiello, al Viareggio e allo stesso Strega. Stavolta ci riprova con Lina, una bambina di nove anni, che tiene insieme tutto il resto. Max, scrittore in crisi creativa; Elena, madre della bambina, sempre in tensione; Carlotta, giornalista dalla doppia vita online. Sullo sfondo, Roma. La speranza, come nella favola ungherese che attraversa il libro, è che il sasso – la pulsione che accende la vita – non cuocia mai.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mauro Covacich: "Così piccola, fragile e forte. È la grazia di una bambina a salvare un mondo di adulti irrisolti"

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