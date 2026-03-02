Mauro Covacich presenta Lina e il sasso a Lecce

A Lecce, l’autore Mauro Covacich ha presentato il suo nuovo libro intitolato “Lina e il sasso”. La narrazione è una favola moderna che affronta temi legati ai sentimenti e agli equilibri fragili. L’evento ha attirato l’attenzione di un pubblico interessato alle storie che esplorano le dinamiche delle emozioni e i cambiamenti improvvisi nelle vite dei protagonisti.

LECCE - Una favola moderna sui sentimenti e sugli equilibri fragili che, all’improvviso, possono riscrivere le nostre vite. “Lina e il sasso” è il nuovo romanzo di Mauro Covacich, appena pubblicato da La Nave di Teseo. Da venerdì 6 a lunedì 9 marzo lo scrittore triestino sarà in Puglia per un. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

