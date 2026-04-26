Mattia Predomo avanza fino ai quarti nella velocità in Coppa del Mondo a Nilai

Nella tappa di Nilai della Coppa del Mondo di ciclismo su pista, l’atleta ha raggiunto i quarti di finale nella prova di velocità. La competizione si è conclusa con la vittoria dell’olandese, che ha battuto in entrambe le manches il rappresentante di Trinidad e Tobago. La gara si è svolta in Malesia e ha visto la partecipazione di diversi atleti internazionali.

Cala il sipario sulla tappa della Coppa del Mondo di ciclismo su pista a Nilai in Malesia. Nello sprint maschile la vittoria è andata all’olandese Harrie Lavreysen, che ha battuto in entrambe le prove il rappresentante di Trinidad&Tobago, Nicholas Paul. Fa festa il pubblico di casa, visto che al terzo posto si è classifica il malesiano Mohd Azizulhasni Awang, che ha battuto il russo Nikita Kirilstev. Si è fermato ai quarti il cammino dell’azzurro Mattia Predomo, che è stato battuto proprio dall’olandese Lavreysen. Un’altra finale con presente l’Italia era quella della Madison con la coppia composta da Matteo Fiorin e Niccolò Galli. Gli azzurri hanno concluso in quarta posizione con il punteggio di 62 punti in una gara vinta dalla Germania con 91 punti.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mattia Predomo avanza fino ai quarti nella velocità in Coppa del Mondo a Nilai Notizie correlate Leggi anche: Italia clamorosa nella velocità a squadre, vittoria in Coppa del Mondo a Nilai Ciclismo su pista, Italia senza acuti nella seconda giornata di Coppa del Mondo a NilaiSi chiude senza particolari guizzi la seconda giornata di competizioni in quel di Nilai, città della Malesia teatro questo weeekend della Coppa del... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Nilai, storico oro nella velocità a squadre: l'Italia vince in Coppa del Mondo. Mattia Predomo avanza fino ai quarti nella velocità in Coppa del Mondo a NilaiCala il sipario sulla tappa della Coppa del Mondo di ciclismo su pista a Nilai in Malesia. Nello sprint maschile la vittoria è andata all'olandese Harrie ... oasport.it Record italiano nel team sprint: un grande inizio di mondiale per Bianchi e PredomoMattia Predomo e Matteo Bianchi iniziano alla grande il mondiale di ciclismo su pista, in corso a Santiago del Cile, figurando bene nelle prime prove di team sprint. Mattia Predomo, con Stefano Minuta ... rainews.it