L’Italia si è aggiudicata una vittoria importante nella gara di velocità a squadre della Coppa del Mondo di ciclismo su pista a Nilai, in Malesia. Dopo una serie di risultati positivi, tra cui il podio europeo di qualche mese fa a Konya, la squadra azzurra ha confermato il proprio miglioramento, come aveva anticipato uno dei rappresentanti. La vittoria rappresenta un passo avanti nel percorso di crescita della velocità italiana su pista.

Una crescita costante, fino al podio Europeo di qualche mese fa a Konya. Ma come aveva dichiarato Ivan Quaranta, la velocità azzurra non si sarebbe fermata qui e oggi è arrivata una vittoria clamorosa in Coppa del Mondo di ciclismo su pista a Nilai, in Malesia. Gli azzurri sono riusciti a vincere il torneo della velocità a squadre: Stefano Minuta, Daniele Napolitano e Mattia Predomo con il tempo di 43.116 hanno battuto la Cina, mentre al terzo posto si è posizionata l’Olanda. Vittoria clamorosa da perte della squadra tricolore. Altro podio azzurro nella giornata di oggi nell’inseguimento a squadre maschile. A primeggiare a sorpresa è la Cina davanti alla Francia, terzi in 3:51.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Italia clamorosa nella velocità a squadre, vittoria in Coppa del Mondo a Nilai

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