Ciclismo su pista Italia senza acuti nella seconda giornata di Coppa del Mondo a Nilai

Nella seconda giornata di gare della Coppa del Mondo di ciclismo su pista a Nilai, in Malesia, l’Italia non ha ottenuto risultati significativi. Le competizioni si sono svolte nel weekend senza che emergessero atleti italiani tra i protagonisti. Le prove sono state caratterizzate da assenze di medaglie o piazzamenti di rilievo per la squadra azzurra. La giornata si è conclusa senza particolari successi o svolte evidenti.

Si chiude senza particolari guizzi la seconda giornata di competizioni in quel di Nilai, città della Malesia teatro questo weeekend della Coppa del Mondo 2026 di ciclismo su pista. I nostri ragazzi si sono infatti fermati tutti nelle fasi iniziali, piazzandosi lontano dalle posizioni di vertice. Nella sprint femminile ad imporsi è stata infatti la britannica Emma Finucane, la quale ha battuto l’olandese Hetty Van De Wouw imponendosi un entrambe le corse, destino speculare a quella della cinese Liying Yuan che, invece, si è aggiudicata la terza posizione arginando Lauriane Genet. Miram Vece è invece uscita agli ottavi di finale, eliminata dalla messicana Luz Daniela Gaxiola Gonzalez.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ciclismo su pista, Italia senza acuti nella seconda giornata di Coppa del Mondo a Nilai Notizie correlate Ciclismo su pista, Germania protagonista nella prima giornata a Perth in Coppa del MondoSi è alzato il sipario sulla tappa di Coppa del Mondo di ciclismo su pista a Perth. L’Italia torna in pista a Nilai per l’ultima tappa della Coppa del MondoL’Italia torna in gara nella terza tappa di Coppa del Mondo di ciclismo su pista, manifestazione che si svolgerà a Nilai, in Malesia, da venerdì 24 a... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Coppa del Mondo, l'Italia apre con tre podi in Malesia: storica vittoria per gli azzurri nella team sprint; Ciclismo su pista: l'Italia di Etienne Grimod terza nell'inseguimento a squadre di Coppa del Mondo; Matteo Fiorin esplode in Coppa del Mondo e vince l’Eliminazione a Hong Kong! Bene la velocità a squadre; Coppa del Mondo, Fiorin vittoria di classe nell'eliminazione: battuti Sexton e Havik. Ciclismo su pista, l’Italia chiude al quinto posto la Madison di Hong Kong. Fiorin in top 10 nell’OmniumÈ proseguita oggi la seconda tappa della Coppa del Mondo di ciclismo su pista 2026. Nel velodromo di Hong Kong, si è appena concluso un day-2 ricco di ... oasport.it Ciclismo su pista: l'Italia a Nilai per l'ultima tappa di Coppa del MondoL'Italia si prepara per l'ultima tappa della Coppa del Mondo di ciclismo su pista, in programma a Nilai, in Malesia, da venerdì 24 a domenica 26 aprile. Diciassette atleti, tra uomini e donne, sono st ... it.blastingnews.com La finale dei Coppa del Mondo FIFA 2026 segnerà una svolta storica: per la prima volta verrà introdotto un vero e proprio “half-time show”, sul modello dello spettacolo che accompagna ogni anno la finalissima del Super Bowl L'articolo completo su #Ang - facebook.com facebook Il calcio appartiene ai popoli, non ai politici. L’Italia ha conquistato la grandezza del calcio sul campo, non grazie a rendite politiche. Il tentativo di escludere l’Iran dalla Coppa del Mondo mostra soltanto la “bancarotta morale” degli Stati Uniti, che temono perfin x.com