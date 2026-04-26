Durante la campagna elettorale, un post scritto dieci anni fa da un consigliere locale contro il presidente della Repubblica torna all'attenzione. Il messaggio, che contiene un commento violento, è stato ripreso e sollevato da diversi media. La vicenda ha suscitato reazioni e discussioni sulla pubblicazione di contenuti passati sui social network di rappresentanti pubblici. Nessuna azione legale o ufficiale è stata ancora comunicata in relazione a questa vicenda.

SENIGALLIA In campagna elettorale non si fanno sconti ed è caccia agli scheletri nell’armadio. Come il post di Marcello Liverani contro il presidente della Repubblica che, in realtà, non era affatto nascosto ma pubblico sui social. L’aveva scritto circa una decina di anni fa, spiega lui. Non era ancora consigliere comunale delegato al cerimoniale e presidente della commissione bilancio. Il post incriminato recita così: «Ai tempi della guerra il traditore Mattarella sarebbe stato messo al muro e fucilato per alto tradimento». È stato rispolverato da Paolo Battisti, capolista del Movimento 5 Stelle in occasione del 25 aprile. «Olivetti non riesce neanche a rispettare la sacralità di una festa che per noi italiani, tutti, anche quelli di destra, ha significato pace e libertà – dice Battisti -.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - «Mattarella? È da fucilare». Un post del consigliere Liverani (scritto dieci anni fa) finisce nel mirino

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