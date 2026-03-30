Sondrio stalker e spacciatore di 24 anni finisce nel mirino del questore | cosa rischia

A Sondrio, un giovane di 24 anni è stato denunciato per reati di stalking e spaccio di sostanze stupefacenti. In seguito alle indagini, il Questore ha emesso un avviso orale come misura di prevenzione e tutela della sicurezza pubblica. La decisione mira a monitorare la situazione e prevenire eventuali comportamenti illeciti futuri.

È stato adottato un provvedimento di avviso orale nei confronti di un giovane di 24 anni residente in provincia di Sondrio, già noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona e detenzione e uso di sostanze stupefacenti. Il provvedimento è stato emesso dal Questore della provincia, nell’ambito delle attività di prevenzione personale svolte dalla Divisione Anticrimine, come comunicato dalle autorità. Le informazioni dalla Polizia di Stato Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Divisione Anticrimine di Sondrio ha proseguito la propria azione di contrasto alle condotte illecite, concentrandosi sull’adozione di misure di prevenzione personale. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Sondrio, stalker e spacciatore di 24 anni finisce nel mirino del questore: cosa rischia Articoli correlati Fabrizio Corona nel mirino di Agcom: cosa rischia davvero il suo canale YouTube?Agcom indaga su “Falsissimo”: tra video rimossi, accuse di diffamazione e leggi sugli influencer, il canale YouTube di Corona potrebbe essere a... Buoni pasto Edenred, cosa rischia la società dopo l'istruttoria Antitrust: commissioni elevate nel mirinoL’Antitrust ha avviato un’istruttoria nei confronti di Edenred per un presunto abuso di posizione dominante nel mercato dei buoni pasto.