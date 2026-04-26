Mattarella a San Severino | Ora e sempre Resistenza

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ieri a San Severino Marche ribadisce il motto "ora e sempre Resistenza ". Scritta dal partigiano e giurista Piero Calamandrei, rivolta ai nazisti che irridevano gli italiani, la frase fu riportata sulla "Lapide ad ignominia" nel palazzo civico di Cuneo. Il Presidente della Repubblica l’aveva già usata tre anni fa, il 25 aprile del 2023, per il 78esimo anniversario della Liberazione proprio a Cuneo. Ieri l’ha ripetuta a San Severino Marche e precisa che queste celebrazioni non sono "di maniera e tanto meno rappresentano la pretesa di una storia scritta in obbedienza ad astratte posizioni ideologiche.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Mattarella a San Severino Marche: Ora e sempre Resistenza!

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