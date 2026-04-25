25 aprile Mattarella a San Severino Marche | Ora e sempre resistenza

Il presidente della Repubblica si trova a San Severino Marche, dove ha partecipato alle celebrazioni del 25 aprile. Dopo aver deposto una corona all’altare della Patria, ha attraversato i colli del maceratese tra i tricolori sventolanti. La visita si inserisce nelle commemorazioni di questa giornata, che ricorda la lotta di resistenza contro il fascismo e l’occupazione. La città si è preparata per accogliere l’evento con diverse iniziative pubbliche.

«Ora e sempre resistenza». A San Severino Marche sventolano i tricolori. Sergio Mattarella arriva tra i colli del maceratese dopo aver deposto una corona all’altare della Patria, nella Capitale. E pronuncia un lungo discorso in cui spiega qual è il senso di celebrare oggi, a 81 anni da quel 25 aprile 1945, la Liberazione dal nazifascismo. «A muoverci - avverte - non è un sentimento celebrativo di maniera». Né «la pretesa di una storia scritta in obbedienza ad astratte posizioni ideologiche». No: «A muoverci - scandisce il capo dello Stato - è amor di Patria». Ha scelto San Severino, il presidente, città insignita della medaglia d’oro al...🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Mattarella a San Severino Marche: Ora e sempre Resistenza!

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