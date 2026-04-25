Il presidente della Repubblica è arrivato a San Severino, accolto da una folla festante che ha espresso entusiasmo per la visita. La città si è riunita per accogliere il Capo dello Stato, che ha ricevuto calorosi saluti e applausi. La visita si è svolta in un clima di festa, con la comunità locale pronta a mostrare il proprio affetto e gratitudine. La presenza del presidente ha attirato l’attenzione di cittadini e visitatori lungo il percorso.

SAN SEVERINO Sergio Mattarella è arrivato a San Severino, accolto da una città festosa e in grande spolvero per la visoita dell'amato Capo dello Stato. Il presidente della Repubblica è atterrato alle 10.24 all’aeroporto di Aeroporto di Ancona-Falconara per poi mettersi in viaggio per la celebrazione del 25 Aprile. Il capo dello Stato è stato salutato da una lunga standing ovation del pubblico presente nel teatro Feronia, che si è alzato in piedi tributando un applauso prolungato mentre Mattarella faceva il suo ingresso in sala. All'interno del teatro presenti autorità civili, militari e religiose, insieme a rappresentanti delle istituzioni locali e regionali.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Mattarella a San Severino, l'abbraccio della città in festa all'amato Capo dello Stato. «Ora e sempre resistenza» VIDEO

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