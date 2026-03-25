Moto gp Rivola predica calma | Due gare non cambiano la situazione

Il direttore sportivo della squadra di MotoGP ha invitato a mantenere la calma, sottolineando che le ultime due gare non modificano la situazione complessiva. La competizione tra Aprilia e Ducati prosegue senza conclusioni definitive, con entrambe le squadre che continuano a inseguire obiettivi di classifica. Nessuna delle due ha ancora preso un vantaggio decisivo nel campionato, che resta aperto.

Bologna, 25 marzo 2026 – Aprilia migliore di Ducati? Noale lepre e Borgo Panigale a inseguire? Calma e sangue freddo. Di sicuro il trend è chiaro e parla di quattro vittorie di fila di Marco Bezzecchi in gara lunga, Portimao e Valencia nel 2025, Buriram e Goiania nel 2026, ma in casa Aprilia si vuole mantenere un profilo basso e umile. Non sono due gare a poter stabilire i valori del 2026, a maggior ragione quando il rivale è un nove volte campione iridato e dominatore assoluto dell’annata scorsa. Insomma, energia ed entusiasmo sì, ma senza montarsi la testa: Aprilia vuole continuare a stupire e, successivamente, consolidarsi in vetta. La prima prova del nove a Austin, tracciato di casa per Marc Marquez visti i sette successi in carriera, di cui sei consecutivi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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