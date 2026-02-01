Mister Cuccù invita alla calma, anche se sa bene quanto sarà difficile la sfida contro l’Ancona. Il tecnico dice che i sacrifici fatti finora stanno portando risultati e chiede ai suoi di continuare sulla stessa strada. Castelfidardo si presenta motivato, convinto di poter giocare alla pari con una squadra forte come l’Ancona, e si prepara a scendere in campo al Del Conero, per la terza volta in stagione.

"La strada è quella giusta" osserva mister Stefano Cuccù. E’ un Castelfidardo su di morale quello che si appresta oggi a scendere in campo al Del Conero per sfidare, per la terza volta in stagione, l’ Ancona. Nelle prime due uscite sono arrivate due sconfitte per i biancoverdi, in Coppa Italia e campionato, sempre di misura. Oggi il Castelfidardo vorrà evitare il tris negativo. Sulla carta alla squadra biancoverde serve un’impresa. "L’Ancona è una squadra forte, seconda a un punto dalla vetta. L’abbiamo già affrontata due volte, nel frattempo ha fatto qualche piccolo innesto, rinforzandosi ulteriormente nel reparto offensivo dove ha molte soluzioni, anche se l’ossatura è rimasta sostanzialmente la stessa - continua l’allenatore dei fidardensi -. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Castelfidardo, mister Cuccù predica calma nonostante sulla carta la sfida sia molto complicata: "L’Ancona è una squadra forte». "I nostri sacrifici finalmente ripagati dai risultati. Dobbiamo continuare così fino alla fine»

