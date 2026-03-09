Napoli 2026 | tour esoterico tra anime e riti antichi

Dal 21 marzo 2026, l’associazione De Rebus Neapolis avvierà un tour nel centro storico di Napoli, offrendo un percorso che esplora riti antichi e tradizioni spirituali. L’iniziativa coinvolgerà i visitatori in un viaggio tra le ombre del passato e le pratiche di fede radicate nella città. L’evento si svolgerà in diverse location storiche del cuore antico di Napoli.

Un viaggio tra le ombre del passato e la luce della fede si prepara a partire dal 21 marzo 2026, quando l’associazione De Rebus Neapolis aprirà le porte di un percorso esclusivo nel cuore antico di Napoli. Il tour, intitolato Cimitero delle Capuzzelle, esplora il culto dei morti partendo dal Complesso Monumentale del Purgatorio ad Arco fino alla Chiesa di Santa Luciella, offrendo una lettura profonda del legame secolare tra i vivi e le anime del Purgatorio. L’incontro è fissato alle ore 09:50 in Piazza Bellini, vicino alla statua dell’omonimo compositore, con partenza ufficiale alle 10:00. I partecipanti scopriranno come la città campana abbia mantenuto vivo un contatto privilegiato con l’aldilà, un rapporto che attraversa indenne i millenni, radicato fin dal paganesimo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

