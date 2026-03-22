Antichi mestieri Fioriscono nuove attività

Nel centro storico di Greve in Chianti si tiene una manifestazione dedicata agli antichi mestieri, che si svolge nel giorno di inizio primavera. La giornata vede la partecipazione di artigiani locali che ripropongono tecniche tradizionali, mentre nuove attività si affiancano a queste pratiche storiche, creando un ponte tra passato e presente. La manifestazione attira visitatori interessati a scoprire le lavorazioni tradizionali e le nuove iniziative imprenditoriali.

Nel giorno che segna l’esordio della primavera, il centro storico di Greve in Chianti celebra un ritorno alle radici artigiani ma con lo sguardo al futuro. Ieri momento della ’doppia fioritura’ per via Roma, dove due nuove botteghe hanno alzato le saracinesche. Le nuove aperture riguardano il laboratorio ’Mastro Jack’ di Jacopo Fintoni, specializzato nella lavorazione artistica dell’ulivo, e ’Atelier Njco’ di Antonio Mirenda, dedicato alla ceramica siciliana. Si tratta di realtà che non si limitano alla vendita, ma si propongono come centri formativi per preservare mestieri antichi. Fintoni, noto per aver realizzato una penna per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha trasformato la sua bottega in un polo didattico dove si tengono corsi di tornitura artistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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