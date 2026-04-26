Marziano Pogacar vince per la quarta volta la Liegi-Bastogne-Liegi

Marziano Pogacar ha conquistato la vittoria alla 112ª edizione della Liegi-Bastogne-Liegi, arrivando in solitaria. Dopo aver partecipato alla Parigi-Roubaix senza successo, lo sloveno ha staccato Paul Seixas nell’ultima salita della corsa. La gara si è conclusa con Pogacar che ha attraversato il traguardo davanti agli altri ciclisti, aggiungendo così un’altra vittoria al suo palmarès.

Tadej Pogacar vince in solitaria la 112esima edizione della Liegi-Bastogne-Liegi. Dopo la delusione della Parigi-Roubaix, il fuoriclase sloveno è riuscito a staccare Paul Seixas nell’ultima cote di giornata. Il francese è arrivato poi secondo con 43" di ritardo, terzo classificato il belga Remco Evenepoel. Una caduta nei primi chilometri ha infiammato la corsa spaccando il gruppo in due, con la UAE rimasta dietro e la coppia Evenepoel-Bernal a tirare a tutta insieme ai compagni di squadra per poter mettere in difficoltà lo sloveno. Nonostante il vantaggio conquistato, i due fuggitivi più pericolosi sono stati ripresi a 100 km dal traguardo, sulla Cote de Stockeu il gruppo è ritornato ad essere compatto.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Marziano Pogacar, vince per la quarta volta la Liegi-Bastogne-Liegi Notizie correlate Liegi-Bastogne-Liegi 2026, Pogacar vince per la quarta voltaIl solito scatenato Tadej Pogacar ha vinto per la quarta volta in carriera la Liegi-Bastogne-Liegi, la più antica delle classiche Monumento. Leggi anche: Tadej Pogacar vince il duello stellare con Paul Seixas e conquista la Liegi-Bastogne-Liegi per la quarta volta Contenuti e approfondimenti Marziano Pogacar, vince per la quarta volta la Liegi-Bastogne-LiegiTadej Pogacar vince in solitaria la 112esima edizione della Liegi-Bastogne-Liegi . Dopo la delusione della Parigi-Roubaix, il fuoriclase sloveno è riuscito a ... gazzettadelsud.it Liegi-Bastogne-Liegi 2026, Pogacar vince per la quarta voltaIl solito scatenato Tadej Pogacar ha vinto per la quarta volta in carriera la Liegi-Bastogne-Liegi, la più antica delle classiche Monumento. Il fuoriclasse ... lapresse.it