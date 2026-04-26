Martedì sarà il giorno decisivo Bonus giovani e Zes verso la proroga

Martedì si svolgerà un’udienza importante per il decreto lavoro, che si trova attualmente sul tavolo del governo. L’obiettivo è approvare in Consiglio dei ministri la proroga di alcuni incentivi, tra cui quelli destinati ai giovani, alle donne e alle Zone economiche speciali. La ministra del Lavoro è stata fotografata durante un appuntamento ufficiale mentre si discute di queste misure.

Il decreto lavoro sul tavolo del governo con l’obiettivo di portarlo in Consiglio dei ministri martedì 28 aprile, con la proroga degli incentivi per giovani, donne e Zes (in foto la ministra del Lavoro, Marina Calderone). Un’ulteriore casella cerchiata per un Cdm la prossima settimana è quella di giovedì 30 aprile, proprio alla vigilia del primo maggio: data che coincide anche con la scadenza del taglio delle accise sui carburanti. E che, quindi, potrebbe essere l’occasione per sciogliere il nodo della proroga, su cui al momento non c’è ancora una decisione, oltre a dare il via libera all’atteso Piano casa. Il tema delle risorse rimane...🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Martedì sarà il giorno decisivo. Bonus giovani e Zes verso la proroga Notizie correlate Il decreto lavoro verso il Cdm del 28 aprile, proroga bonus giovani e ZesIl decreto lavoro sul tavolo del governo con l'obiettivo di portarlo in consiglio dei ministri martedì 28 aprile, con la proroga degli incentivi per... Leggi anche: Milleproroghe, un anno in più per il bonus donne. Mini-proroga per bonus giovani e Zes Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Martedì sarà il giorno decisivo. Bonus giovani e Zes verso la proroga; Tg4 - Diario del giorno: Martedì 21 aprile Video; Fuorisalone 2026, gli eventi di martedì 21 aprile; Programmazione tv, cambia il palinsesto di Canale 5: Grande Fratello Vip cambia giorno. Foibe: martedì alla Camera cerimonia ‘Giorno del Ricordo’ con Mattarella e MeloniRoma, 8 feb. (Adnkronos) – Martedì 10 febbraio 2026, alle ore 10, nell’Aula di Montecitorio, si terrà la cerimonia celebrativa del Giorno del Ricordo, alla presenza del Presidente della Repubblica, ... affaritaliani.it L'oroscopo del giorno martedì 24/02: Leone sogna in grande, bene BilanciaL'oroscopo del giorno martedì 24 febbraio si apre con una Luna dinamica che accende emozioni e intuizioni, mentre il Sole in Pesci invita a seguire l’istinto e a lasciarsi guidare dalla sensibilità. it.blastingnews.com Martedì 28 super martedì didattico! Cena al contrario ma cosa significherà Questo martedì sarà all insegna del non ordinario, lasciatevi sorprendere da questa serata un po’ pazzerella gli ospiti che arriveranno nella Nostra Osteria @locanda.deibeccaria so - facebook.com facebook Lecce, buone notizie per Camarda: da martedì sarà di nuovo a disposizione x.com