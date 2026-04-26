Martedì 28 incontro per la realizzazione di una nuova area cani

Martedì 28 aprile si svolgerà il primo di tre incontri organizzati dal Comune di Colle di Val d’Elsa per discutere la progettazione di una nuova area dedicata ai cani in città. L’iniziativa fa parte di un percorso partecipativo volto a coinvolgere cittadini e associazioni nella fase di pianificazione. L’appuntamento si terrà presso una sede comunale e sarà aperto a tutti coloro interessati a contribuire alla definizione del progetto.

Si terrà martedì 28 aprile il primo dei tre incontri del percorso partecipativo promosso dal Comune di Colle di Val d’Elsa per la realizzazione di una nuova area cani in città. Un progetto che mette al centro il coinvolgimento diretto della comunità, con l’obiettivo di progettare uno spazio davvero funzionale, accogliente e condiviso. L’iniziativa, dal titolo " Bau Garden ", si svolgerà allo Spazio Michelucci e prevede tre appuntamenti – il 28 aprile, il 12 e il 26 maggio, sempre alle ore 17.30 – aperti a cittadine e cittadini, proprietari di cani e non solo. "L’obiettivo – spiega Valerio Peruzzi, assessore - è quello di proseguire sulla strada tracciata, grazie al percorso di Capitale italiana cultura nella visione di amministrare coinvolgendo direttamente la città non solo sulla carta ma sulle questioni pratiche.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Martedì 28 incontro per la realizzazione di una nuova area cani Notizie correlate Gangi, inaugurata la nuova area sgambamento cani e area ristoroE' stata realizzata all’interno della zona dell’ex cava situata in via Cesare Mori, lungo la strada provinciale 14, oggetto di un intervento di... In corso Galileo Ferraris c'è una nuova area cani: la collaborazione tra Città di Torino e ArcaplanetSalgono così a 56 le aree "pet-friendly" sul territorio torinese con 400 mq di area destinata a corse in libertà e in sicurezza per tutti gli amici a... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Martedì 28 incontro per la realizzazione di una nuova area cani; Infrastrutture verdi e connessioni urbane: il 28 aprile 2026 incontro pubblico di partecipazione a Palazzo Carafa; Incontro pubblico per tassazione agevolata; Presentazione del volume dedicato a Padre Angelo Cavagna, martedì 28 aprile 2026, Bologna. Cibo ultra-processato sotto la lente. Incontro con esperti e studentiSarà il Centro Congressi SGR di Rimini, in via Chiabrera, a ospitare martedì 28 aprile dalle 9.30 l’incontro dal ... ilrestodelcarlino.it Confindustria Como, secondo incontro per conoscere le soluzioni tecnologiche dedicate alle impreseMartedì 28 aprile a Confindustria Como nuovo incontro sulle soluzioni tecnologiche per la competitività delle imprese. ciaocomo.it Riforma del calcio italiano, la politica vuole accelerare: da martedì al lavoro per una proposta bipartisan partendo dal testo elaborato dal senatore di Fratelli d'Italia Paolo Marcheschi x.com Comedy Central IT. . Un weekend indimenticabile! #UglyAmericans, da martedì a venerdì alle 22:45 su #ComedyCentral (Sky 129 e Sky Glass 121) e in streaming su NOW - facebook.com facebook