In corso Galileo Ferraris c' è una nuova area cani | la collaborazione tra Città di Torino e Arcaplanet

A Torino apre ufficialmente una nuova area cani in corso Galileo Ferraris. Dopo lavori di bonifica sostenuti da Arcaplanet, i cittadini e i loro amici a quattro zampe possono ora usufruire di circa 400 metri quadrati dedicati al gioco e al relax. La collaborazione tra il Comune e il negozio di animali ha permesso di realizzare questo spazio, pensato per offrire un’area sicura e accessibile per i cani e i loro proprietari.

Salgono così a 56 le aree "pet-friendly" sul territorio torinese con 400 mq di area destinata a corse in libertà e in sicurezza per tutti gli amici a quattro zampe Che i torinesi amino gli animali e, soprattutto, i cani non è certo cosa nuova e non si limita a essere un mero luogo comune. Come da recente ricerca condotta sul territorio cittadino da Changes Unipol, su dati Ipsos, Torino è la capitale italiana per numero di padroni con il 66% dei torinesi che possiede almeno un cane o un gatto, considerandolo a tutti gli effetti un membro della famiglia. Un amore incondizionato che ora ha a disposizione oltre 400 metri quadrati di area per dedicare tempo a corse e passeggiate.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Approfondimenti su Corso Galileo Ferraris

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Corso Galileo Ferraris

Argomenti discussi: Incidente tra corso Galileo Ferraris e corso Stati Uniti: scontro tra auto, un ferito; Incidente all’incrocio tra corso Galileo Ferraris e Stati Uniti: un ferito; Schianto al semaforo in Crocetta: due auto si urtano tra corso Galileo Ferraris e corso Stati Uniti; Incidente all’incrocio regolato da semaforo, scontro tra auto a Torino: un ferito.

Area cani in centro a Torino, inaugurato il nuovo spazio in corso Galileo Ferraris dopo tre anni di attesaLa consigliera Grazia Poggio Sartori (FdI): risposta concreta ai residenti di Centro-Crocetta grazie a un percorso avviato nel 2022 ... giornalelavoce.it

Inaugurata l'area cani in corso Galileo Ferraris a Torino con ArcaplanetNuovo spazio per cani in corso Galileo Ferraris a Torino: inaugurata l'area di 400 mq realizzata grazie alla collaborazione tra Comune e Arcaplanet ... mentelocale.it

Torino - Corso Galileo Ferraris 77 Torino Piemonte Antiche Immagini - facebook.com facebook