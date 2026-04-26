Marta Bassino allarme truffe sui social | attenzione ai falsi profili

Il fan club di Marta Bassino ha segnalato la presenza di profili falsi su Facebook, avvistati il 26 aprile 2026. Questi account imitano l’atleta e contattano utenti privati, con l’obiettivo di tentare frodi informatiche e rubare dati personali. Le autorità invitano a prestare attenzione e a verificare l’autenticità dei profili prima di interagire. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata dalle piattaforme social coinvolte.

? Cosa sapere Il fan club di Marta Bassino segnala profili fake su Facebook il 26 aprile 2026.. Gli impostori contattano gli utenti privati per tentare frodi informatiche e furti di dati.. Il fan club ufficiale di Marta Bassino ha lanciato un allarme urgente questa domenica 26 aprile 2026 dopo che una serie di profili contraffatti ha iniziato a contattare gli utenti sui social network fingendosi la campionessa cuneese. La preoccupazione è cresciuta rapidamente nelle ultime settimane, quando numerosi segnalazioni sono arrivate ai vertici del gruppo di sostenitori dell’atleta. Il fenomeno si concentra principalmente su Facebook, dove i falsi account operano con una strategia precisa: inviano richieste di amicizia per poi avviare conversazioni private con le persone coinvolte, che spesso non si rendono conto di interagire con dei impostori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marta Bassino, allarme truffe sui social: attenzione ai falsi profili Notizie correlate Allarme truffe: attento ai falsi rinnovi della Tessera SanitariaIl Ministero della Salute ha lanciato un avvertimento urgente riguardante una sofisticata operazione di phishing che sta tentando di truffare i... San Giovanni Teatino, allarme truffe: falsi impiegati comunali chiedono soldi ai commerciantiA lanciare l’avviso è il sindaco Giorgio Di Clemente, che invita cittadini e commercianti a prestare la massima attenzione dopo diverse segnalazioni... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Profili falsi a nome di Marta Bassino: scatta l’allarme; Allarme social: profili falsi usano il nome di Marta Bassino; Attenzione ai falsi profili di Marta Bassino: l’appello ai fan contro le truffe social; Falsi profili a nome di Marta Bassino: l'allarme del fan club contro le truffe online. Falsi profili a nome di Marta Bassino: l'allarme del fan club contro le truffe onlineInviti sospetti e richieste di amicizia: l'unica pagina ufficiale è quella verificata, tutti gli altri account sono da segnalare ... cuneodice.it Allarme del Fan Club Marta Bassino: Falsi profili social a nome di Marta, segnalateliCUNEO CRONACA- Arriva dal Fan Club Marta Bassino un avviso chiaro rivolto a tifosi e utenti dei social network: nelle ultime settimane si stanno moltiplicando, soprattutto su Facebook, i profili falsi ... cuneocronaca.it OCCHIO ALLA TRUFFA L’abbiamo già detto e lo ripetiamo: Marta ha una pagina Facebook verificata (con spunta blu accanto al nome), e solo quella Marta Bassino. Ma anche al netto di ciò, pensateci bene: vi sembra realistico che Marta vi possa mand - facebook.com facebook