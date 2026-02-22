A San Giovanni Teatino, diversi commercianti hanno segnalato di aver ricevuto richieste di denaro da falsi impiegati comunali. La truffa si diffonde attraverso comunicazioni telefoniche o visite improvvise, in cui si chiedono pagamenti per pratiche inesistenti. Il sindaco Giorgio Di Clemente avverte della presenza di questi falsi funzionari e invita tutti a verificare le identità prima di consegnare soldi. Le autorità stanno indagando sulle modalità di queste truffe.

A lanciare l’avviso è il sindaco Giorgio Di Clemente, che invita cittadini e commercianti a prestare la massima attenzione dopo diverse segnalazioni arrivate negli ultimi giorni Nuovo allarme truffe a San Giovanni Teatino. A lanciare l’avviso è il sindaco Giorgio Di Clemente, che invita cittadini e commercianti a prestare la massima attenzione dopo diverse segnalazioni arrivate negli ultimi giorni. «Si tratta di una truffa – chiarisce il primo cittadino –. Nessun impiegato del Comune di San Giovanni Teatino è incaricato di raccogliere denaro o contributi per conto dell’Ente». L’invito è a diffidare sempre da richieste di questo tipo e a non consegnare mai denaro o dati personali a sconosciuti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Allarme sicurezza, commercianti e residenti Stazione Termini chiedono più controlliCommercianti e residenti dell’area di Stazione Termini a Roma richiedono un aumento dei controlli di sicurezza.

Falsi SMS del CUP: allarme truffe a ParmaÈ stata segnalata una serie di messaggi SMS fraudolenti che invitano i cittadini di Parma a contattare gli uffici del CUP.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: San Giovanni Teatino, allarme truffe: falsi impiegati comunali chiedono soldi ai commercianti.

Martina Vichayte, morta a 26 anni nell'auto finita nel canalone nella notte del maltempo: era scomparsa da un giornoE' morta a 26 anni mentre tornava da una serata passata con gli amici in discoteca. La vittima è Martina Vichayte, ucraina di 26 anni nata a Kiev, ma da almeno 10 anni residente a Chieti. Lo schianto ... ilmessaggero.it

Rapina alla Snai di San Giovanni TeatinoDue malviventi, con il volto coperto da caschi integrali e le mani protette da guanti, intorno alle 20 di ieri sera hanno rapinato l'agenzia di scommesse Snai di San Giovanni Teatino, in Corso Italia. rainews.it

Lega Pallavolo Serie A Femminile. . HIGHLIGHTS SAN GIOVANNI IN M.NO - BUSTO ARSIZIO Gli Highlights della sfida della 26^ ed ultima giornata della #SerieA1Tigotà tra Consolini Volley 1907 Femminile e UYBA Volley Busto Arsizio La Playlist dedic - facebook.com facebook