Ducati ha dichiarato di non aver commesso alcuna infrazione riguardo al passaggio di Marquez sul prato durante la gara a Jerez. Dopo che il pilota ha effettuato il cambio moto a seguito di una caduta, sono state sollevate alcune polemiche, ma la casa motociclistica ha negato qualsiasi violazione delle regole. Tardozzi, membro del team, ha difeso la manovra di Marquez, sostenendo che fosse corretta nel contesto della situazione.

? Cosa sapere Ducati smentisce infrazioni a Marquez dopo il passaggio sul prato a Jerez.. Tardozzi difende la manovra del pilota durante il cambio moto post caduta.. Tardozzi difende l’operato di Marquez dopo la Sprint a Jerez, dove il pilota ha tagliato sul prato per cambiare moto prima di conquistare la vittoria. Il team manager della Ducati ha chiarito con i media che non vi è stata alcuna violazione da parte del corridore durante la manovra avvenuta dopo la caduta. Il momento critico si è verificato nel rientro in pit lane: dopo lo scivolamento, Marquez ha dovuto gestire il passaggio alla seconda moto attraversando un tratto erboso. Secondo quanto spiegato dal responsabile del team Ducati, il pilota ha agito nel pieno rispetto delle norme, attendendo il tempo necessario per procedere con la propria movimentazione in totale sicurezza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marquez e il caso del prato: Ducati smentisce ogni infrazione

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