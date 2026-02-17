Marc Marquez invia un messaggio a Ducati sulla sua ripresa in vista del test di Sepang
Marc Marquez ha scritto una lettera aperta a Ducati per rassicurare sulla sua condizione fisica, pochi giorni prima del test ufficiale a Sepang. Marquez, che si è sottoposto a un intervento al braccio lo scorso anno, ha mostrato segnali di miglioramento durante le sessioni di allenamento recenti, spingendosi fino a sfiorare i limiti. La casa di Borgo Panigale aspetta con ansia il suo ritorno in pista, consapevole delle sue qualità e delle sfide che lo attendono.
"> Marc Marquez a Sepang: il Ritorno e il Futuro con Ducati. Marc Marquez ha ripreso da dove aveva lasciato, registrando il giro più veloce nel primo giorno di test del 2026 a Sepang, in Malesia. Anche se si tratta solo di test, i tempi segnati offrono indizi sul suo stato di forma dopo una lunga riabilitazione. In vista di questo evento, molto del dibattito si è concentrato sui movimenti dei piloti, con diverse voci riguardanti contratti già in fase di negoziazione per la stagione 2027. Si mormora che Marquez sia tra i piloti protagonisti di queste trattative. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Marc Marquez torna al nuovo aerodinamico Ducati 2024 durante i test a Sepang.
Marc Marquez ha ripreso a guidare la Ducati GP26 durante i test a Sepang, dopo aver avuto problemi con il motore nelle prime giornate.
Marquez trionfa su Bagnaia e Marc Marquez nel test Sprint di Sepang
La prima giornata di test a Sepang si chiude con Marquez davanti a tutti, lasciando Bagnaia e Marc nelle retrovie.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
