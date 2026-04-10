La stagione MotoGP 2026 si apre con Ducati che affronta alcune criticità, tra cui l'infortunio di uno dei suoi piloti principali e alcune limitazioni all’interno del team. La mancanza del pilota infortunato ha influito sulle performance e sulle strategie della squadra, mentre alcuni problemi organizzativi e tecnici vengono sottolineati come ostacoli per la competizione. La sfida con Aprilia si fa più complessa alla luce di queste difficoltà.

"> Ducati in Difficoltà: La Sfida con Aprilia nella Stagione MotoGP 2026. Michele Pirro ha recentemente rivelato che Ducati sta affrontando notevoli difficoltà nel competere con Aprilia nella stagione MotoGP 2026. Una delle principali sfide da affrontare è il problema alla spalla di Marc Marquez, che aggiunge ulteriore pressione al team. La situazione attuale rappresenta un cambiamento significativo rispetto agli anni precedenti. Fino a oggi, Ducati non è riuscita a raggiungere il podio in nessuna delle prime tre gare, una mancanza che non si verificava dal 2022. Pur in quel anno problematico, il team di Borgo Panigale è riuscito a conquistare ogni titolo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Ducati in difficoltà per infortunio di Marquez e limiti del team.

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MotoGP, Marc Marquez: “Il rinnovo con Ducati? Ho chiesto al team di aspettare un po’…”Marc Marquez ha salutato il Gran Premio di Thailandia, appuntamento inaugurale del Mondiale di MotoGP 2026, con parecchio amaro in bocca.

Perché MARQUEZ e DUCATI fanno FATICA Il MISTERO che NESSUNO DICE oltre all'INFORTUNIO

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L’ex Ducati condanna Bagnaia: la frase mette in allarme Dall’Igna e TardozziA parere di Carlos Checa, Pecco Bagnaia è lontano dalla forma del periodo in cui vinceva i titoli. Il suo pensiero è chiaro. reportmotori.it

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