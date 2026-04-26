Durante il Gran Premio di Spagna, il pilota ha dichiarato di aver incontrato difficoltà nel mantenere un buon ritmo durante i giri singoli, evidenziando delle criticità nelle sue performance sul giro secco. La sua lotta con la velocità nei primi giri si è fatta evidente durante la gara, e ha spiegato che il problema riguarda principalmente la gestione della gomma e la messa a punto della moto in queste fasi.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Marc Marquez ha rivelato di avere difficoltà a recuperare il tempo perso in un giro con le nuove gomme Michelin, dopo un avvio complicato al weekend del Gran Premio di Spagna. Al termine della giornata di venerdì, il pilota della Ducati ha registrato il quarto tempo più veloce, ma il suo miglior crono di 1:36.227 è stato comunque inferiore di 0.523 secondi rispetto al tempo record stabilito dal fratello Alex Marquez, che ha chiuso la sessione con un ottimo 1:35.704 per Gresini. In un’intervista rilasciata a Motorsport.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Marquez ammette difficoltà nel ritmo sul giro secco al GP di Jerez.

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