Acosta | In difficoltà sul giro secco ma il ritmo gara è promettente

Nella prima giornata della stagione 2026 della MotoGP, i piloti hanno affrontato condizioni meteorologiche variabili e un miglioramento continuo dei tempi sul giro. Acosta ha dichiarato di essere ancora in difficoltà sul giro secco, ma ha evidenziato un ritmo gara promettente. La sessione ha visto un confronto intenso tra i partecipanti, con molte moto che hanno migliorato le proprie prestazioni rispetto alle prove precedenti.

La prima giornata della stagione 2026 della MotoGP ha rivelato una lotta serrata tra condizioni meteorologiche mutevoli e tempi sempre più veloci, con protagonisti ben evidenti e una Performance progressiva della KTM. L’appuntamento ha mostrato come la gestione del ritmo di gara possa compensare qualche limite nell’esecuzione sul giro secco, aprendo scenari interessanti per le qualifiche e le gare successive. La sessione ha vissuto pioggia intermittente che ha interessato soprattutto i settori 2 e 3, rendendo complessa la rincorsa ai riferimenti tempi. Nonostante le difficoltà iniziali, la parte conclusiva della giornata ha offerto un incremento significativo della prestazione, con un finale molto intenso di circa cinque minuti che ha permesso ai crono di muoversi nuovamente in alto. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

