A Jerez, Michele Pirro ha effettuato un giro con la Ducati 2027, confrontandolo con il tempo di Marc Marquez. Le differenze tra i due piloti sono state evidenti durante la sessione di prove, offrendo spunti di confronto tra i tempi registrati. La sessione ha attirato l’attenzione degli appassionati di motociclismo, che hanno osservato da vicino le prestazioni dei due piloti sul circuito spagnolo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Michele Pirro ha affrontato una realtà piuttosto complessa durante i recenti test a Jerez, rimanendo significativamente distaccato dal tempo stabilito da Marc Marquez sulla prototipo Ducati del 2027. Un divario di oltre tre secondi rappresenta una sfida, ma ciò non implica che non ci siano margini di miglioramento nei prossimi mesi. Pirro ha condiviso un video della sua prestazione a Jerez, in cui ha registrato giri intorno al 1:39. Questo risultato si traduce in un gap di ben 3.2 secondi rispetto al miglior tempo di Marquez, che si è attestato attorno a un impressionante 1:35. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Tempi sul giro di Michele Pirro con la Ducati 2027 rispetto a Marc Marquez a Jerez

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#MotoGP Il Ducati Test Team con Michele Pirro è a Jerez per due giorni di prove. Incentrati sulla stagione 2026, pertanto con la Ducati Desmosedici GP26. x.com