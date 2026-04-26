Il presidente dell'Inter ha dichiarato di voler rassicurare i tifosi riguardo alla situazione legata all'indagine condotta dall'arbitro Rocchi. Ha affermato che il club ha sempre agito con correttezza e ha ricordato che nel corso dell'ultimo anno ci sono state decisioni contro la squadra, riconosciute anche dai vertici arbitrali. Le sue parole sono state rilasciate durante un'intervista a Sky.

Non ci si aspettavano dichiarazioni ufficiali da parte dell'Inter dopo lo scoppio del caso Rocchi, con l'indagine che vede il designatore degli arbitri (ora autosospesosi) indagato per frode sportiva. Invece il presidente nerazzurro Marotta ai microfoni di Sky prima di Torino-Inter ha voluto parlare del caso: "Abbiamo appreso tutto dalla stampa. Le dichiarazioni e i comunicati che sono usciti ci meravigliano. Non abbiamo mai avuto liste di arbitri graditi o sgraditi - ha detto il numero uno interista - Abbiamo sempre agito con la massima correttezza, per questo voglio tranquillizzare tutti i tifosi. L'anno scorso ci sono state decisioni a noi avverse, acclarate anche dai vertici arbitrali, mi viene in mente il rigore non concesso in Inter-Roma.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Marotta: "Voglio tranquillizzare i tifosi: l'Inter ha sempre agito con la massima correttezza"

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