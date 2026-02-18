Marotta prima di Bodo Glimt Inter | Bastoni? Una pagina che ha lasciato amarezza in tutti e che vorrei chiudere Campo? Non voglio creare polemiche ma…

Beppe Marotta ha commentato prima della sfida di Champions League contro il Bodo Glimt, sottolineando il recente episodio con Bastoni. Il dirigente nerazzurro ha ammesso che quella vicenda ha lasciato un retrogusto amaro tra i tifosi e la squadra, desiderando mettere una pietra sopra. Marotta ha anche parlato di campo, senza voler alimentare polemiche, ma affermando che l’Inter si aspetta una reazione forte. La partita si avvicina, e i nerazzurri sono pronti a scendere in campo con determinazione.

Inter News 24 Il presidente e amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha detto la sua prima del match di Champions League contro il Bodo Glimt. Intervenuto nel corso del prepartita di Bodo Glimt Inter, il presidente nerazzurro Beppe Marotta, ha presentato così il playoff d’andata di Champions League 202526. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Prime. CASO BASTONI? – « E’ una pagina che vorrei chiudere, perché ha lasciato amarezza in tutti. Pensiamo a questa serata, a questa competizione che vede 3 italiane presenti e spero che tutte e 3 possiamo passare il turno ». TERRENO DI GIOCO – « Non voglio addentrarmi in polemiche né creare alibi, ma è una condizione difficile. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com

