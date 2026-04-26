Il dirigente sportivo ha espresso serenità riguardo all’indagine in corso sulla vicenda legata a Rocchi. Nel frattempo, sono emersi due dettagli rilevanti che riguardano la posizione dell’Inter nel procedimento legale avviato dalla Procura. La questione coinvolge anche il ruolo di un ex arbitro e alcuni incontri sospetti, che sono al centro delle verifiche in corso. La situazione resta sotto osservazione da parte delle autorità competenti.

di Alberto Petrosilli Marotta ha fatto trapelare assoluta tranquillità relativamente all’inchiesta della Procura su Rocchi: spuntano due importanti retroscena. L’ Inter di Cristian Chivu si ritrova spettatrice incredula di un caos mediatico e giudiziario senza precedenti. Mentre la proprietà Oaktree e i tifosi attendono il verdetto della 34ª giornata, le notizie riguardanti l’inchiesta su Gianluca Rocchi e le presunte “designazioni gradite” hanno generato un mix di stupore e amarezza in viale della Liberazione. Marotta Inter, scudo contro i sospetti: il club è estraneo all’inchiesta Rocchi e confida nella verità. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la società nerazzurra è serena: non ci sono tesserati coinvolti e l’esito delle partite citate nell’inchiesta smentisce, nei fatti, qualsiasi tipo di favoritismo.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Marotta stupito ma convinto della totale estraneità dell’Inter: spuntano due pesanti retroscena

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