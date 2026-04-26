Il presidente di una grande società sportiva ha dichiarato che la squadra è estranea e ha agito sempre con la massima correttezza. Ha aggiunto di essere tranquillo e di credere che questa condizione rimarrà invariata anche in futuro. La sua affermazione arriva in un momento di tensione legata a questioni legali che coinvolgono altri soggetti, mentre lui ribadisce la propria posizione.

“Sono tranquillo, l’Inter è estranea e lo sarà anche in futuro”. Così il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Torino-Inter a proposito dell’inchiesta della Procura di Milano sul mondo arbitrale e sul designatore Gianluca Rocchi in cui viene citato anche il club nerazzurro. “Noi abbiamo appreso tutto dalla stampa, le dichiarazioni e i comunicati usciti ci meravigliano – ha aggiunto – Oggi siamo qui pensando a questa partita e a questo scudetto che vogliamo portare a casa il prima possibile”.“Noi non abbiamo arbitri graditi o sgraditi, sappiamo di aver agito nella massima correttezza. L’anno scorso...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Marotta: “Inter è estranea, ha agito nella massima correttezza”

Marotta: Rigore al Como E se non avessimo vinto

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Panoramica sull’argomento

Si parla di: INTER - Marotta: Caso Rocchi? Non abbiamo arbitri graditi e non graditi, abbiamo agito nella massima correttezza, siamo estranei ai fatti, l'anno scorso siamo stati anche penalizzati.

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