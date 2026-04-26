Marotta rompe il silenzio | Inter pulita contro i sospetti arbitrali

Il dirigente dell'Inter ha dichiarato di non aver mai avallato comportamenti irregolari e ha confermato la propria disponibilità a collaborare con le autorità. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta che riguarda presunti favoritismi arbitrali, ma Marotta ha dichiarato di essere estraneo a qualsiasi illecito. L'intera vicenda riguarda anche altre società calcistiche, e le indagini sono ancora in corso.

? Cosa sapere Marotta respinge le accuse di favoritismi arbitrali legate all'inchiesta della Procura di Milano.. Il club nega collegamenti con il designatore indagato per la gestione dei match.. Giuseppe Marotta ha respinto con fermezza ogni accusa di favoritismi arbitrali durante il confronto con, mentre l’inchiesta della Procura di Milano sul designatore punta i riflettori sulla gestione dei match. Il presidente nerazzurro, impegnato nella sfida a Torino per il titolo, ha ribadito la totale correttezza dell’Inter in merito ai presunti incontri riguardanti la scelta degli ufficiali di gara. Il clima che avvolge il calcio italiano si è fatto elettrico dopo le notizie relative all’indagine per frode sportiva che coinvolge il designatore arbitrale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marotta rompe il silenzio: Inter pulita contro i sospetti arbitrali Notizie correlate Leggi anche: Inchiesta arbitri, Marotta rompe il silenzio: “L’Inter è estranea e lo sarà anche in futuro. Le dichiarazioni fatte ci meravigliano” Marotta rompe il silenzio: «Errore su Kalulu, ma su Bastoni gogna inaccettabile»Il Presidente dell'Inter attacca Chiellini e ricorda il caso Cuadrado: «La Juve andò in Champions con una simulazione». Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Inter, dove sarà la festa scudetto: Chivu ha vinto la scommessa e chiede un regalo; Rocchi, cosa succede adesso: il possibile coinvolgimento dell’Inter e il rischio penalizzazioni, terremoto in arrivo; Juventus-Bologna: le formazioni ufficiali. Spalletti ha deciso su Yildiz, Boga e David, le scelte; Rocchi indagato con l'accusa di scegliere arbitri graditi all'Inter: la reazione di Marotta e soci alla notizia. Inter: Marotta rompe il silenzio e racconta la sua verità, l'accusa del legale di RocchiIl presidente nerazzurrro Beppe Marotta racconta la sua versione in diretta su Sky e Dazn dopo l'inchiesta che vede coinvolti i vertici arbitrali ... sport.virgilio.it Caso arbitri, il presidente dell’Inter rompe il silenzio: tutta la verità di Marotta!Caso arbitri Marotta – A pochi minuti di distanza dal fischio d’inizio di Torino-Inter, Giuseppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per mettere a tacere le pesanti voci circolate in quest ... fantamaster.it Beppe Marotta rompe il silenzio e racconta la sua versione dopo l'inchiesta che vede coinvolti i vertici arbitrali. - facebook.com facebook