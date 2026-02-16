Marotta rompe il silenzio | Errore su Kalulu ma su Bastoni gogna inaccettabile

Marotta ha criticato duramente la gestione delle decisioni arbitrali durante Inter-Juventus, accusando un errore su Kalulu e definendo inaccettabile la gogna mediatica su Bastoni. La sua presa di posizione ha acceso un dibattito acceso tra tifosi e addetti ai lavori, mentre le polemiche si spostano sempre più sui social e nelle riunioni della Lega Calcio.

Il post-partita di Inter-Juventus si trasforma in un terreno di scontro politico e mediatico senza precedenti, spostando il baricentro dalla cronaca sportiva ai palazzi della Lega Calcio. Giuseppe Marotta, Presidente del sodalizio nerazzurro, ha rotto il silenzio alla vigilia dell’Assemblea di Lega con una conferenza stampa dai toni algidi ma dal contenuto incendiario. In un esercizio di “Realpolitik” sportiva, il numero uno di Viale della Liberazione ha ammesso il macroscopico errore commesso dal fischietto La Penna in merito all’espulsione di Kalulu, derubricandolo tuttavia a «fatto deprecabile ma ordinario» all’interno di una dinamica arbitrale complessa. 🔗 Leggi su Como1907news.com © Como1907news.com - Marotta rompe il silenzio: «Errore su Kalulu, ma su Bastoni gogna inaccettabile» Inter-Juventus, Marotta: "Gesto Bastoni non leale, ma su di lui gogna mediatica" Marco Marotta ha criticato duramente il gesto di Bastoni durante la partita tra Inter e Juventus, definendolo poco leale e sottolineando come i media stiano esagerando la sua condotta. Marotta torna su Inter-Juventus: “Bastoni alla gogna ma va giustificato. Saviano? Non so nemmeno chi sia, ci penseranno gli avvocati” Marotta commenta l’ultima polemica tra Bastoni e i tifosi dell’Inter, accusando il calcio di aver esagerato con le critiche e difendendo il giocatore. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Inter-Juventus, Rocchi rompe il silenzio sul caso Bastoni: Ci vogliono fregare | Libero Quotidiano.it; Schira: Il Napoli pensa al rinnovo di Spinazzola, c'è una novità sulla durata; Kelly rompe il silenzio sui social dopo la serata di San Siro: il messaggio del difensore inglese, che guarda già alle prossime gare - FOTO; Crisi al Comune di Catanzaro, Fiorita rompe il silenzio: Non difendo la poltrona, ma il mandato dei cittadini. Marotta rompe il silenzio: Bastoni ha sbagliato, ma eccessiva la gogna mediatica! Intervenni dopo Napoli-Inter perché...Ultime news Serie A - Dopo le polemiche arbitrali di Inter-Juventus, il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta è intervenuto in conferenza stampa, a margine dell'assemblea di Lega Calcio Serie A, oggi ... msn.com Bastoni nel silenzio, l'Inter lo protegge: Marotta in arrivo e battere la Juve vuol dire ScudettoSocial disattivati, il club nerazzurro non solo difende la simulazione ma è pronta a parlare per bocca del presidente in Lega ... tuttosport.com Marotta: “Gogna mediatica su Bastoni. Ha sbagliato, ma va giustificato” Dopo le polemiche di Inter-Juventus, Giuseppe Marotta interviene in conferenza stampa durante l’assemblea di Lega Serie A a Milano e prende posizione sul caso Bastoni. “La nostra posi - facebook.com facebook