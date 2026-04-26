Il presidente dell’Inter ha dichiarato che la società non ha alcun coinvolgimento nell’inchiesta in corso, precisando che non ci sono arbitri preferiti e che la squadra agisce sempre con correttezza. Ha fatto questa affermazione prima della partita contro il Torino, cercando di chiarire la posizione del club e di respingere le polemiche sollevate di recente. La squadra si prepara alla sfida, mentre si attendono ulteriori sviluppi sull’indagine.

Alla vigilia della sfida contro il Torino,il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, interviene con decisione sulle polemiche legate all’inchiesta arbitrale che sta scuotendo il calcio italiano. “Sono tranquillo. L’Inter è estranea e lo sarà anche in futuro”, ha dichiarato ai microfoni diSky Sport, sottolineando come il club apprenda gli sviluppi della vicenda esclusivamente attraverso i media. Marotta ha espresso sorpresa per alcune ricostruzioni emerse nelle ultime ore, ribadendo con fermezza la posizione della società: “Non abbiamo arbitri graditi o non graditi. Siamo certi di aver sempre agito nella massima correttezza, ed è questo l’aspetto che deve rassicurare tutti”.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Marotta respinge le polemiche: “Inter estranea all’inchiesta”

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